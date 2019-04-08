تعرف على تفاصيل لقاء وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار بقيادة ائتلاف الدولة الاتحادية

التقى وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار ياسر الرعيني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة ائتلاف الدولة المدنية الاتحادية ممثلة برئيس الائتلاف الدكتور عبدالله عوبل وعضو الائتلاف - وزير السياحة الدكتور محمد قباطي.

وقال الوزير الرعيني: إن مخرجات الحوار الوطني أكدت على تنسيق الجهود الرسمية في بناء الدولة الاتحادية بما في ذلك التهيئة للانتقال للدولة الاتحادية وبناء الاقاليم مع المجتمع المدني والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية، وذلك انطلاقاً من المبدأ الذي كرسته مخرجات الحوار الوطني "شركاء في الحوار الوطني شركاء في تنفيذ مخرجاته".

وأضاف: أن برامجنا التي ننفذها في شؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبتوجيه من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تأتي بالشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وأشاد بالائتلاف، وأكد أهمية التعاون والعمل المشترك بما يعزز الوعي بمخرجات الحوار وترسيخ مشروع الدولة المدنية الاتحادية.

من جانبه تطرق رئيس الائتلاف الدكتور عوبل، إلى برنامج الائتلاف في استيعاب كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية ودعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاسهام في التوعية بها.

بدوره استعرض وزير السياحة ـ عضو الائتلاف الدكتور قباطي، أهداف ومبادئ الائتلاف التي تؤكد دعم الدولة في تنفيذ مخرجات الحوار وبناء اليمن الاتحادي الجديد.