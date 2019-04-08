شاهد ماذا قال جندي بالحد الجنوبي بعد إصابته على جبهة القتال

دوري أبطال آسيا الدحيل القطري - x

6:30 م KSA - العين الإماراتي الوصل الإماراتي - x

6:40 م KSA - ذوب آهن أصفهان استقلال طهران - x

8:00 م KSA - الهلال النصر السعودي Advertisements - x

8:15 م KSA - الزوراء العراقي الدوري المغربي الجيش الملكي - x

9:00 م KSA - الكوكب المراكشي الدوري الانجليزي تشيلسي - x

10:00 م KSA - وست هام يونايتد

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