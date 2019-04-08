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تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 أبريل

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 ينشر "الخليج 365" سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين 7 أبريل

العملة

سعر البيع

سعر الشراء

الدولار الأمريكي`

498

508

الريال السعودي

132

134

الدرهم الإماراتي

133

135

اليورو الأوروبي

597

614

الجنيه الاسترليني

660

690

الدولار الكندي

310

325

جنيه مصري

25

29

الريال القطري

145

150

الدينار الكويتي

1743

1793

الريال العماني

1270

1310

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الدينار الأردني

754

765

الدينار البحريني

1404

1444

الرنجت الماليزي

123

138

رمبي صيني

61

64

دينار جزائري

4

7

دينار ليبي

345

360

الليرة التركي

91

96

روبية هندي

5

7

بير أثيوبي

15

17

فرنك سويسري

426

441

دولار أسترالي

594

612


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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