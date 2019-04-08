تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 أبريل

ينشر "الخليج 365" سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين 7 أبريل العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 498 508 الريال السعودي 132 134 الدرهم الإماراتي 133 135 اليورو الأوروبي 597 614 الجنيه الاسترليني 660 690 الدولار الكندي 310 325 جنيه مصري 25 29 الريال القطري 145 150 الدينار الكويتي 1743 1793 الريال العماني 1270 1310 Advertisements الدينار الأردني 754 765 الدينار البحريني 1404 1444 الرنجت الماليزي 123 138 رمبي صيني 61 64 دينار جزائري 4 7 دينار ليبي 345 360 الليرة التركي 91 96 روبية هندي 5 7 بير أثيوبي 15 17 فرنك سويسري 426 441 دولار أسترالي 594 612



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