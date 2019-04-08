تعرف على حالة الطقس في اليمن اليوم الإثنين 8 أبريل

ينشر "الخليج 365" حالة الطقس في اليمن اليوم الإثنين 8 أبريل. صنعاء 25° عدن 27° حضرموت 31° المكلا 26° سينا 36° شبوه 33° المهره 34° Advertisements مأرب 37° الجوف 36° البيضاء 28° تعز 29° الشمايتين 30° القبيطة 28° المقاطرة 28°

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