خالد اليماني بكشف المستور: هذا ما تريده إيران في اليمن

اتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، يوم الأحد، إيران بالبحث عن ”مقابل، أو مقايضة سياسية“ في اليمن.

وقال اليماني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكويتية الكويت، إن ”النظام الإيراني يبحث عن مقابل، أو مقايضة سياسية في اليمن“، دون تحديد طبيعة هذه المقايضة.

وأضاف:“الحوثيون لا يريدون السلام، لأنهم أداة للمشروع التوسعي الإيراني“.

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وكشف اليماني عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء اليمن أحمد عبيد بن دغر إلى الكويت، لكنه لم يحدد موعدها.

وفي وقت سابق، بدأ اليماني زيارة إلى الكويت، التقاه فيها كل على حدة، نائب الأمير ووليّ العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

وعقد اليماني مع نظيره الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.