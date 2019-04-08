دوري أبطال آسيا الدحيل القطري - x

6:30 م KSA - العين الإماراتي الوصل الإماراتي - x

6:40 م KSA - ذوب آهن أصفهان استقلال طهران - x

8:00 م KSA - الهلال النصر السعودي Advertisements - x

8:15 م KSA - الزوراء العراقي الدوري المغربي الجيش الملكي - x

9:00 م KSA - الكوكب المراكشي الدوري الانجليزي تشيلسي - x

10:00 م KSA - وست هام يونايتد

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة استهداف طيران الـF15 لمواقع الحوثيين بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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