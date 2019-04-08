"الحزام الأمني" تطلق حملة لتطهير أوكار "القاعدة" بجنوب اليمن

أطلقت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، حملة أمنية مكبرة؛ لتطهير أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية المحفد جنوبي اليمن.
وذكر قائد قوات الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد، في بيان صحفي، أن وحدات التدخل السريع بقيادة عبدالرحمن الشنيني أطلقت حملة واسعة لتطهير الجبال والوديان التابعة لمديرية المحفد، والتي كانت من أهم أوكار للتنظيم الإرهابي.وأشار إلى أن الحملة تهدف للقضاء على العناصر الإرهابية، والحد من حركة الجماعات المسلحة الأخرى، التي تعمل على تهريب الأسلحة إلى عناصر القاعدة.
وأوضح أن الحزام الأمني فرض سيطرته على عدد من المواقع التي كان يتحصن فيها إرهابيو القاعدة، وضبطت بداخلها قنابل يدوية وهواتف وشرائح وبيانات خاصة بهوية العناصر الإرهابية.
ولفت إلى أن القوات الأمنية سيطرت على مستودع تموين لعناصر التنظيم الإرهابي التي لاذت بالفرار، مخلفة وراءها عددا من الأسلحة والمواد التي تستخدمها لتنفيذ عملياتها الإجرامية.
وشهدت المحفد، في وقت سابق، نشاطا مكثفا للعمليات الإرهابية التي شنها إرهابيو القاعدة ضد دوريات ونقاط أمنية، قبل أن تتدخل قوات الحزام الأمني لتطهيرها وتعقب الخلايا المرتبطة بالتنظيم الإرهابي، وذلك بإسناد من التحالف العربي.
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