محافظ شبوة يوقع اتفاقية مشروع مياه ويضع حجر أساس 66 مشروعاً

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو صبالاحد على اتفاقية مشروع مياه الجابية وماس والقرى المجاورة لها بمديرية عتق.

وحسب بيان لمكتب المحافظ الخليج 365 على نسخة منه، تتضمن الاتفاقية الموقعة بناء خزان حجري مع شبكة توزيع المياه لهذه المناطق وتبلغ تكلفة المشروع اربعمائة الف دولار بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا.

ووقع الاتفاقية من طرف الصندوق المدير العام محمد الديلمي إضافة إلى لجنة المستفيدين من الأهالي.

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وفي السياق، قام محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو بوضع حجر الأساس ل 66 مشروعا حيويا بتكلفة مالية بلغت (7,421,707) دولار تشمل جميع القطاعات الحيوية بالمحافظة بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية .

وأشاد المحافظ بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية كشريك أساس في التنمية وله بصمات واضحة وجلية في المحافظة بجميع مديرياتها من خلال المشاريع المختلفة الذي ينفذها الصندوق .

وبعد ذلك قام المحافظ برفقة وفد الصندوق بزيارة تفقدية لمشروعي خزانات المياة بمدينة عتق والذي ينفذها الصندوق الإجتماعي للتنمية والتي تقدر سعتها ( 1500) متر مكعب تغذي عاصمة المحافظة عتق .