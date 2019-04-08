النخبة الشبوانية: البوحر وباعوم يزوران شيخ قبائل بني هلال

قام المقدم محمد سالم البوحر والمقدم وجدي ناصر باعوم قائدي اللواء الثاني و الرابع في النخبة الشبوانية بزيارة أخوية للشيخ محسن بن صالح القديمة شيخ قبائل بني هلال الأحد.

وحسب بيان لقوات النخبة الشبوانية فإن الزيارة في مقر إقامته في منطقة النقيب بمديرية جردان و كان في استقبالهما الشيخ محسن القديمة وجمع من الشخصيات الإجتماعية بالمديرية .

وشكر المقدم محمد سالم البوحر والمقدم وجدي باعوم الخليفيالشيخ محسن بن صالح القديمة على حسن الضيافة والاستقبال، وأكدا على استمرار قوات النخبة الشبوانية في بذل الجهود من اجل تثبيت الأمن و الإستقرار في مختلف مديريات محافظة شبوة ، وأكدا حرصهما على التعاون مع جميع الشرفاء والمخلصين من ابناء محافظة شبوة، بما يحفظ الأمن وسيادة القانون في المحافظة

Advertisements

كما شكرا الشيخ القديمة على الدور الإيجابي الذي يقوم به، وجهوده الكبيرة فيما يخص إصلاح ذات البين بين مختلف فئات المجتمع، ومواقفه الشجاعة وتعاونه مع قوات النخبة الشبوانية منذ نزولها الى محافظة شبوة.

الشيخ محسن بن صالح القديمة من جانبه رحب بالقائدين البوحر وباعوم في مديرية جردان معتبرا هذه الزيارة الأخوية تصب في مصلحة المنطقة ومحافظة شبوة ككل، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها النخبة الشبوانية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة، مشددا على تظافر جهود جميع أبناء شبوة مع إخوانهم في قوات النخبة الشبوانية بما يعزز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والظواهر المسلحة وبما يخدم جميع المواطنين في المحافظة، وشكر القديمة البوحر وباعوم على زيارتهما الكريمة إلى مديرية جردان وعبر عن شكره الجزيل لهما على هذه الزيارة .

حضر اللقاء عددا من الشخصيات الاجتماعية و الأعيان في مديرية جردان.