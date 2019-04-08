بالفيديو.. موجة نزوج جديدة لأهالي المتينة في الحديدة بسبب القصف الحوثي

كشف المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن موجة نزوح جديد لأهالي منطقة المتينة بالجبلية في محافظة الحديدة بسبب قصف الحوثيين .

وأوضح المركز في تقرير له أن قصف المليشيات الحوثية الإرهابية تسبب بموجة نزوج جديدة لعدد من الأسر من منطقة المتينة بالجبلية في محافطة الحديدة .

ويتحدث عدد من النازحين عن ممارسات الحوثيون بحق الأهالي في المنطقة وأن المليشيا أجبرتهم على النزوح من منازلهم في المتينة بمديرية التحيتا نحو منطقة الحيمة بمديرية الخوخة جنوب الحديدة .

ويؤكد الأهالي أن نزوحهم جاء لأجل الحفاظ على حياة أطفالهم وأبناءهم ونسائهم من القصف الجائر للمليشيا والذي تقوم به بين الفنية والأخرى .

ويعاني النازحين أوضاع مأساوية صعبة بدءاً من لحظات النزوح والخروج من منازلهم في المناطق التي يستهدفها الحوثيون وفي الطرقات التي تتسلل إليها المليشيا وحتى وصولهم إلى مقرات النزوح في المناطق البعيدة عن مناطق سيطرة الحوثيون .