بالصور.. وكيل أول حضرموت يطلع على أقسام دار الفجر لرعاية وتأهيل الأيتام ضمن فعاليات مهرجان اليتيم

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن علي بن حبريش يرافقه هاني عبدالله البيض المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت ومحمد محسن البيتي مدير دار الفجر لرعاية وتأهيل الأيتام والسيد عمر عبدالله البيتي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية بالمكلا على أقسام و أجنحة الدار والقاعات الدراسية والتأهيلية والمكتبة العلمية والغرف الخاصة بالأيتام واستمع من القائمين عليها على سير الخدمات التعليمية والتربوية والرعاية التي تقدمها دار الفجر لرعاية وتأهيل الأيتام التي تحتضن قرابة 60 يتيم حسب المستويات الدراسية من صف ثالثة ابتدائي إلى الصف التاسع مبدياً اعجابه بكافة الخدمات والرعاية والاهتمام الذي تقدمه دار الفجر للأيتام من تنظيم الأنشطة والفعاليات المتنوعة لهم .

على صعيد متصل نظمت دار الفجر لرعاية وتأهيل الأيتام تزامناً مع اليوم العالمي لليتيم برعاية كريمة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وضمن فعاليات مهرجان اليتيم 8 المنعقد تحت شعار ( نبيي قدوتي ) الاحتفالية التكريمية للأيتام وفي الحفل الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم أكد وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش أن هذا اليوم الذي يصادف 7 من أبريل من كل عام يحتفل فيه العالم باليتيم داعياً كافة المؤسسات ورجال المال والاعمال والخيرين إلى تقديم الدعم لهذه الشريحة المهمة مؤكداً دعم السلطة المحلية بالمحافظة لمؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية في مختلف المجالات .

من جانبه قدم المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ هاني البيض التهاني للأيتام وأسرهم بهذه المناسبة العالمية احتفاء باليتيم ولكل القائمين على دار الفجر لرعاية وتأهيل الأيتام على اهتمامهم مشيراً إلى أن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل سيقدم كافة التسهيلات لمؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية لاهتمامها بشريحة الأيتام بالمكلا .

من جهته استعرض مدير دار الفجر لرعاية وتأهيل الأيتام الشيخ محمد محسن البيتي الأنشطة والخدمات التي تقدمها الدار للأيتام في المجال التعليمي والتربوي والديني والأنشطة الرياضية والترفيهية والخدمات الصحية من أجل الاهتمام بالأيتام مشيراً إلى أن هناك شروط لرعاية الايتام حسب النظام المتبع للمؤسسة مؤكداً أن مؤسسة الفجر الخيرية لها علاقات شراكة مع جامعة حضرموت والجامعات الأهلية بالمحافظة من أجل الاستفادة من الخبرات العلمية لتدريب وتأهيل الأيتام في جميع المجالات .

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كما ألقيت بالاحتفالية ككلمة لأمهات الأيتام ألقتها فاطمة مرجان عبرت فيها عن شكرهم وتقديرهم لإدارة دار الفجر على اهتمامهم ورعايتهم ودعمهم لأبنائهم وتخفيف عليهم المعاناة آمله من جميع الجهات إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لدار الفجر من أجل أن يستمر عطائهم ودعمهم للأيتام .

وتخللت الحفل أنشودة قدمها الأطفال الأيتام بالدار وعرض بروجكتر للأنشطة والفعاليات والخدمات التي تقدمها دار الفجر لرعاية وتأهيل الأيتام بالمكلا .

وفي ختام الحفل قام وكيل أول محافظة حضرموت والمدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومدير دار الفجر لرعاية وتأهيل الأيتام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية بتكريم القائمين والعاملين بالدار وتسليمهم الدروع التذكارية وكذلك تكريم للشيخ عمرو بن حبريش والأستاذ هاني البيض والسيد عبدالله عمر البيتي والشيخ محمد محسن البيتي بدروع تذكارية كما تم تكريم الأطفال الأيتام وتسليمهم الهدايا الفرائحية بمناسبة اليوم العالمي لليتيم .