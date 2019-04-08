التحالف يكشف حقيقة استهداف منطقية سكنية في صنعاء ويحمل الحوثي المسؤولية

كشف المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية العقيد تركي المالكي حقيقة استهداف منطقة سكنية في العاصمة صنعاء وحمل الحوثي المسؤولية.

ونقلت قناة العربية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي اليوم الأحد، قوله "إن ميليشيات الحوثي مسؤولة عن القصف الذي جرى في العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية خارج صنعاء حيث تجري في نهم البعيدة عن العاصمة".

من جانبهم، ذكر سكان محليون أن حادثة مدرسة الأحقاف للبنات بحي سعوان شرقي العاصمة صنعاء، ناجمة عن انفجار ناقلة غاز، كانت مخزنة داخل الحي السكني.

وتشير المصادر إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى فيما حاولت المليشيات الحوثية اتهام التحالف بأنه قام بقصف المنطقة .

ويحمل الانفجار بصمات الحوثي حيث وقع قرب مدرسة وسعت المليشيات لتبريره والقول إنه ناتج عن غارات جوية مع وقوع اضرار كبيرة بمنطقة سعوان في شعوب .