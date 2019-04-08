أمن غيل باوزير يقبض على سارق محول كهربائي في زمن قياسي

تمكنت شرطة غيل باوزير وبإشراف الرائد أحمد سالم الجمحي مدير أمن مديرية غيل باوزير بساحل حضرموت، من إلقاء القبض على سارق قام بسرقة محول كهربائي من منطقة عبدالله غريب.

وفور تلقي البلاغ تحركت قوة من أمن المديرية الى موقع السرقة وبجهود رجال اﻻمن ومتابعة خيوط الحادثة، وبفضل يقظة عناصر المديرية ومصادرهم الخاصة تم رصد مكان اخفاء المحول والتحرك الى منطقة العليب حيث تم إلقاء القبض على السارق وبحوزته المحول الكهربائي المسروق.

وتعد هذة العملية اﻻمنية اﻻسرع من حيث القبض على الجاني واعادة المسروقات خلال ساعات من تلقي أمن غيل باوزير البلاغ والتحرك في ساعة متاخرة من الليل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اﻻنجاز، يضاف الى سلسلة اﻻنجازات اﻻمنية التي تتحقق في مديرية غيل باوزير بعد اسناد تولي قيادتها اﻻمنية للرائد أحمد سالم الجمحي مدير امن المديرية.