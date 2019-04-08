شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة الان وسط مدينة تعز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اندلعة اشتباكات عنيفة الان في حي الجمهوري ووادي المدام وسط مدينة تعز بين الفصائل المتناحرة وسط حالة فوضا امنية تشهدها المدينة منذ ايام

تفاصيل اوفى لاحقاً

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