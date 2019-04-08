شكرا لقرائتكم خبر عن يحظى بترحيب الحوثيين .. تسليم قيادة الجيش اليمني لـ‘‘طرف ثالث’’ وبدء تسوية شاملة.. والإمارات تكشف تفاصيلها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة إماراتية "رسمية" يوم السبت، عن مبادرة دولية لإعادة بناء الجيش والأمن في اليمن .
ونقلت صحيفة البيان الرسمية عن مصادر يمنية لم تسمها القول إن "هناك تحضيرات يمنية ودولية لتنظيم لقاء لخبراء من العسكريين والأمنيين بهدف وضع رؤية موحدة لإعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية اليمنية".
وقالت الصحيفة إن 40 من كبار الضباط في الجيش والأمن والمخابرات الذين لم يشاركوا في الحرب سيلتقون، الشهر المقبل، في إحدى العواصم الأوروبية لمناقشة هذا الأمر ضمن سلسلة لقاءات بمشاركة دولية حتى وضع رؤية مكتملة.
وربطت مصادر الصحيفة بين هذا اللقاء والجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن منذ عامين والخاصة بترتيبات دمج وتوحيد قوات الجيش والأجهزة الأمنية في إطار التسوية السياسية المتوقعة لمرحلة ما بعد الحرب.
وأشارت المصادر إلى أن الشخصيات المشاركة في هذا المؤتمر غير المسبوق تحظى بالقبول والثقة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعول عليهم الأمم المتحدة برسم مسارات الحل النهائي للحرب في اليمن.
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