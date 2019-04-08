حملة أمنية لمنع حمل السلاح والقضاء على الظواهر السلبية بالمهرة

انطلقت اليوم الأحد حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح والقضاء على الظواهر السلبية بمحافظة المهرة. وبحسب موقع "وزارة الداخلية" فإن الحملة تهدف إلى منع السلاح وإطلاق الرصاص وترقيم المركبات وإزالة العشوائيات ومكافحة الظواهر السلبية في المجتمع. وأوضح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر بحسب الموقع، إن الحملة الأمنية تنفذها قوات الأمن العام بالمحافظة . Advertisements وأشار إلى أن الهدف منها إزالة العشوائيات والقضاء على مظاهر حمل السلاح ومحاربة إطلاق النار في المناسبات والأعراس وترقيم السيارات والدراجات النارية. وأضاف نيمر إن الحملة تأتي في إطار التنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية استعداداً لاستقبال قدوم شهر رمضان, من خلال تنظيم الأسواق والساحات العامة وحركة السير. وأهاب بجميع المواطنين والوافدين بالالتزام ومساعدة الأمن في تنفيذ وتحقيق أهداف الحملة لحفظ الأمن والاستقرار في إطار توجيهات الرئيس هادي بالاهتمام بالمحافظات المحررة وتعزيز الجوانب الأمنية فيها.



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