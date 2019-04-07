شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير في أسعار الذهب بعد هبوط الدولار والسعودي .. شاهد بكم اصبح جرام الذهب اليوم في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار عيارات الذهب المتداولة في تعاملات السوق اليمني، تراجعها، اليوم الاحد، متأثرة من أسعار صرف العملات.

وقال متعاملون بأن الأسعار شهدت تراجعاً في سعر عيار 21 والجنيه الذهب الأكثر انتشاراً في اليمن.

أسعار الذهب اليوم الاحد ( 7 ابريل 2019 ) في أسواق #الذهب #اليمن :

الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني

عيار 24 بيع 23,000شراء 22,000

عيار 21 بيع 20,000 شراء 18,500

عيار 18 بيع 16,500 شراء 15,800

الجنيه الذهب بيع 153,500شراء 148,500

البحريني 21 بيع 21,000 شراء 18,500

التركي 21 بيع 21,000شراء 18,500

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