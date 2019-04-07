شكرا لقرائتكم خبر عن شـاهد.. "فيديو واضح" ورد من صنعاء يوثق لحظة الانفجار العنيف الذي هز منطقة سعوان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف منطقة سعوان شرقي أمانة العاصمة صنعاء اليوم الأحد، مخلفا ضحايا مدنيين.
وبحسب مصادر محلية في أمانة العاصمة صنعاء، فقد أفادت لمحرر "شبكة بويمن الإخبارية" بأن انفجار عنيف وقع جوار مدرسة الراعي الحكومية للبنات في مديرية سعوان.
وقالت مصادر أن انفجارا عنيفا وقع جوار المدرسة بداخل مخزن اسطوانات الغاز المنزلي، ما تسبب باستشهاد قرابة الـ 6 طالبات من منتسبات المدرسة وإصابة أخريات.
في حين قالت وسائل إعلام تابعة لمليشيات الحوثي إن الانفجار ناتج عن غارة جوية لطيران التحالف العربي، مفيدة بأن الضحايا تجاوز 10 شهيدات من الطالبات وعشرات الإصابات الأخرى.
ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي شن أي عمليات عسكرية للتحالف في صنعاء اليوم الاحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي اليوم الأحد إن ميليشيات الحوثي مسؤولة عن القصف الذي جرى في العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية خارج صنعاء حيث تجري في نهم البعيدة عن العاصمة.
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