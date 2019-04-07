شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقرر استئناف عقد جلسات البرلمان في إحدى المحافظات المحررة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت الحكومة الشرعية استئناف جلسات مجلس النواب في إحدى المحافظات المحررة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري إن مجلس النواب سيعقد خلال اليومين القادمين. وأكد الحميري أن جميع أعضاء المجلس سيتفقون وفق تغليب المصلحة الوطنية العليا، في إشارة منه إلى اختيار رئاسة جديدة للبرلمان. وفي سياق متصل.. توقعت مصادر مطلعة أن مدينة سيئون ستحتضن جلسات مجلس النواب، فيما لم يؤكد صحة هذه المعلومات أي مصدر حكومي.

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