الكشف عن تحركات طارئة للشرعية لقطع الطريق على الحوثيين وحجب احد مصادر تمويلهم الغير معلنة ( تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد مغادرته اليمن، برفقة فريق عمل، متوجها إلى واشنطن؛ للتباحث مع قيادة صندوق النقد والاحتياطي الأمريكي، حول اعتماد البنك المركزي كقناة وحيدة لاستقبال المعونات والمساعدات الخارجية.

وتوقع المحافظ معياد، أن يقوم خلال الزيارة، بلقاء قيادة صندوق النقد الدولي لبحث آليات وإجراءات اعتماد البنك المركزي كقناة وحيدة لاستقبال المساعدات والمعونات الخارجية.

وبحسب بيان نشره المحافظ معياد على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أوضح معياد أنه سيتم خلال الزيارة، التحضير لمؤتمر المانحين، والذي سيناقش مشروع تطوير وتحديث البنك المركزي اليمني.

وأكد مصدر مسؤول بالبنك أن المحافظ سيقوم بزيارة لمقر الاحتياطي الأمريكي Federal Reserve System لبحث أوجه التعاون والدعم الذي يقدمه الاحتياطي الأمريكي للبنك المركزي، والتعاون الفني لدعم مشروع إعادة هيكلة وتحديث البنك المركزي وفق أفضل الممارسات وبما يلبي متطلبات التطور المالي والمصرفي.