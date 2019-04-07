شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات صادمة لمحافظ " حضرموت " حول حتمية الانفصال وخيانة حزب الإصلاح تفجر جدلا واسعا ومصدر مسئول يوضح الحقيقة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسئول في السلطة المحلية بـحضرموت (شرق اليمن) صحة الكثير من المعلومات والتصريحات التي نسبت للمحافظ البحسني ونشرها موقع (المشهد العربي).

ونقل مأرب برس عن المصدر قوله : ان السلطة المحلية ستصدر بيان رسمي حول ماوصفها بالمغالطات والتزييف الذي طال تصريحات المحافظ للموقع.

وكان الموقع المذكور نسب تصريحات للبحسني في حوار مطول معه تحدث فيها عن الانفصال وقال ان فك الارتباط لا مفر منه .

Advertisements

كما هاجم حزب الاصلاح الذي اعتبرهم (إخوان خائنون).

وقال البحسني بحسب الموقع «هناك علاقة وثيقة بين مليشيات الحوثي وحزب الإصلاح وعلى المواطنين أن يعرفوا من مع الوطن ومن ضده».

وعن الجنوب قال «الجنوب ظلم كثيرا ولا مفر عن الانفصال لأن الأوضاع في الجنوب تؤكد أن هناك مخططات تحاك ضده لاستهدافه لذلك من حق الجنوب من تحديد مصيره بنفسه ولابد من فك الارتباط بعد حالة التهميش الممنهج للجنوب».