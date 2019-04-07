شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط جبل الغنيمي يكشف مايدور خلف الكواليس للتحالف عن الطعنة الغادرة التي وجهها لهم وزير الدفاع محمد المقدشي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبين ان ما نشرته الصحيفة الرسمية الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية بشأن سقوط جبل الغنيمي في جبهة نهم غير صحيح ولا اساس له من الصحة ، واعتبر مراقبون ان هذه تعد طعنة غادرة ضد التحالف ومساعدة للحوثيين بسبب كثرة الاكاذيب وتظليل متعمد لقوات الشرعية وقيادات التحالف .

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد اعلنت أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير واحكام السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

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ونفذت قوات الجيش الوطني عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي.

وساندت مقاتلات التحالف العربي قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا الانقلابية القادمة الى مناطق المواجهات.

ولا تزال المعارك على اشدها وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمات متسارعة فيما تتكبد المليشيا الحوثية المدعومة من ايران عشرات القتلى والجرحى اضافة الى تدمير عددا من الاسلحة والاليات القتالية.