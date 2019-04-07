شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : بهذه الطريقة تزينت مناطق مدينة سيئون لإستقبال أعضاء مجلس النواب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لطوابير طويلة لاسطوانات الغاز المنزلي .

وقال الناشط محمد العيدروس " أن هذه الصور تتزين بها جميع مناطق مدينة سيئون وذلك لإستقبال أعضاء مجلس النواب "

فيما قال الناشط سالم المحمدي معلقا على الصورة " السلطة المحلية بوادي حضرموت لم تستطع أن تقوم بواجبها في توفير أبسط مقومات الحياة للمواطن فكيف ستقوم بترتيب حدث هام مثل هذا ...!!"

وتشهد محافظة حضرموت أزمة خانقة في الغاز المنزلي منذ شهرين دون أي حلول تقدمها السلطات المختصة بالمحافظة

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