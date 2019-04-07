شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تجدد القصف الجوي العنيف على "سنحان" صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودة اليوم الأحد مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء وسط البلاد. وقالت مصادر مطلعة " إن مقاتلات التحالف العربي عاودة شن غاراتها الجوية على معسكر جربان بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء".

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