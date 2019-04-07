عــــــــاجل : الاتفاق على هذه الشخصية لرئاسة مجلس النواب وعقد اولى جلساته في هذه المدينة (الاسم+التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر مطلعة أن مجلس النواب سيعقد أول جلساته في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بعد توافق بين القوى السياسية على اختيار سلطان البركاني رئيسا للمجلس.

المصادر أكدت ان الرئيس هادي الذي ظل معارضاً لتولي البركاني منصب رئيسا للمجلس وافق مؤخرا وتخلى عن ترشيح النائب محمد علي الشدادي

المصادر اوضحت ان الجلسة الأولى ستعقد يوم الثاني عشر من شهر ابريل الجاري فيما لايزال أعضاء مجلس النواب يتوافدون من مختلف العواصم العربية

المصادر أكدت أن 185 عضو من أعضصاء مجلس النواب أكدو حضورهم لاجتماع المجلس في سيئون.



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