شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات اولية عن سبب الانفجار الهائل الذي هز مدينة صنعاء ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف منطقة سعوان شرقي العاصمة صنعاء , وتصاعدت اعمدة الدخان من موقع الانفجار . وقال شهود عيان ان الانفجار وقع في هنجر بجولة الاربعين واندلع حريق هائل.. مشيرين الى ان الهجر يضم معملا لصناعة الكربون ويضم مواد كيماوية ما تسبب في اندلاع حريق هائل.

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