شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات تهز العاصمة صنعاء وتحليق مكثف لطائرات التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، عدة غارات على معسكر الشرطة العسكرية في منطقة سعون شرق العاصمة صنعاء.

وفقا لقناة العربية" فإن الغارات استهدفت المعسكر الذي حولته الميليشيات الحوثية إلى مركز تدريبي لعناصرها، ومخزناً للأسلحة لقربه من الأحياء السكنية شرق المدينة.

وتسبب القصف بإحداث انفجارات عنيفة وتصاعدت معها ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

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فيما تحدثت أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء الانفجارات التي اعقبت القصف.

وكانت مقاتلات التحالف قدت استهدفت في وقت سابق مخازن وورش تجميع للطائرات المسيرة في ذات المنطقة.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.