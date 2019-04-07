شكرا لقرائتكم خبر عن قوات عسكرية محترفة تابعة ل”طارق صالح” تصل محافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت تعزيزات جديدة من قوات المقاومة الوطنية، اللواء الثاني حراس الجمهورية، في الساحل الغربي إلى جبهة مريس العود لمساندة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وأوضح، مصدر عسكري أن التعزيزات الجديدة تمثل قوة محترفة بمعية أطقم وأسلحة ومدفعية وبي إم بي وضباط ومقاتلين.

مشيراً إلى أنه تم تزويد جبهة العود باﻷسلحة والذخائر.

ووفقاً للمصدر سوف تتحرك التعزيزات الجديدة مباشرة إلى الجبهات اليوم الأحد.

ويخوض أبطال اللواء الثاني حراس، إلى جانب القوات الحكومية والمقاومة الشعبية والجنوبية، مواجهات ضارية ضد في جبهة مريس العود، حيث تتكبد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح، واندحرت عن عدد كبير من المواقع المهمة، وتم فك الحصار عن جبل العود.

إلى ذلك قالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية المتمركزة في جبل السور قصفت، بشكل هستيري الليلة الماضية، قرى الشرنمة العليا وخط السيارات في راس جبل العود.

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وصلت تعزيزات جديدة من قوات المقاومة الوطنية، اللواء الثاني حراس الجمهورية، في الساحل الغربي إلى جبهة مريس العود لمساندة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وأوضح، مصدر عسكري أن التعزيزات الجديدة تمثل قوة محترفة بمعية أطقم وأسلحة ومدفعية وبي إم بي وضباط ومقاتلين.

مشيراً إلى أنه تم تزويد جبهة العود باﻷسلحة والذخائر.

ووفقاً للمصدر سوف تتحرك التعزيزات الجديدة مباشرة إلى الجبهات اليوم الأحد.

ويخوض أبطال اللواء الثاني حراس، إلى جانب القوات الحكومية والمقاومة الشعبية والجنوبية، مواجهات ضارية ضد في جبهة مريس العود، حيث تتكبد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح، واندحرت عن عدد كبير من المواقع المهمة، وتم فك الحصار عن جبل العود.

إلى ذلك قالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية المتمركزة في جبل السور قصفت، بشكل هستيري الليلة الماضية، قرى الشرنمة العليا وخط السيارات في راس جبل العود.