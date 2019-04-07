شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من القبض على محافظ البنك أثناء محاولته الهروب بأموال منهوبة..الريال اليمني يصعد ويصل لهذا الحد (الآن) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني، موجة تحسن بدأها قبل أيام، أمام العملات الأجنبية في اسواق الصرافة اليمنية.
وقالت مصادر مصرفية، إن الريال حافظ على مكاسبه أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة.
وأغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها بسبب التضارب الكبير في أسعار العملة.
وكان الريال اليمني شهد حالة انهيار غير مسبوقة في عهد محافظ البنك المركزي السابق، محمد زمام الذي تم القبض عليه اليوم في المملكة الأردنية.
حيث افادت مصادر مطلعة" للمشهد اليمني" ان الانتربول الدولي قام بالقبض على محافظ البنك المركزي اليمني السابق محمد زمام قبل توجهه الى المانيا اليوم
المصادر ان القبض على زمام جاء بطلب من قبل السلطات الامنية في العاصمة المؤقته عدن
واكد مصدر بالسفارة اليمنية في العاصمة الاردنية عمان ان زمام محتجز لدى فرع الانتربول في العاصمة الاردنية عمان
المصادر اكدت للمشهد اليمني ان زمام قبض عليه وبحوزته مبلغ كبير من المال وذهب كان في الامتعة التي كانت بحوزته.
أما عن آخر تحديث لاسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية فهو كالتالي:
*أسعار الشرا ء
السعودي : 131
الدولار : 497
*أسعار البيع
السعودي : 133
الدولار : 506
برق برس الخبر بسرعة البرق
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