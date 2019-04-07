شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف ينسف مخزن اسلحة للحوثيين بصنعاء.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف منطقة سعوان شرقي العاصمة صنعاء , وتصاعدت اعمدة الدخان من موقع الانفجار .

وقال شهود عيان لوسائل اعلامية ان الانفجار وقع في هنجر بجولة الاربعين واندلع حريق هائل .

واشاروا الى ان الهنجر يضم معملا لصناعة الكربون ويضم مواد كيماوية ما تسبب في اندلاع حريق هائل .

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وأضاف المواطنون أن الانفجار العنيف لهدف الغارة الجوية الواقع بالقرب من “مدرسة الراعي” للبنات بجوار المنطقة المستهدفة عرّض المدرسة لأضرار جزئية جراء الضربة ، كما أثارت الغارة حالةً من الرعب والهلع في أوساط الطالبات.

وعبر السكان عن سخطهم من إصرار الميليشيا الانقلابية المرتهنة لإيران على تخزين الأسلحة قرب المنشآت المدنية ومدارس الأطفال وتعريض حياة المواطنين اليمنيين الآمنين للخطر من دون أدنى مسوولية أو مبالاة من قبل الإرهابيين الحوثيين تجاه السكان المدنيين الآمنين

وقالت المصادر بأن المنطقة التي وقع فيها الانفجار يقع فيها مخزن تابع للقوات الجوية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.