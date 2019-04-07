البحسني: حضرموت المحافظة الوحيدة المستمرة في دعم ميزانية الدولة

قال اللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بأنه يحرص دائماً في جميع اللقاءات مع الرئيس عبدربه منصور هادي، أن ينقل إليه هموم محافظة حضرموت.

وأضاف البحسني في حوار خاص "لليمن العربي" بأن الرئيس يعطي اهتماماً كبيراً ، واهتمام غير عادي إلي محافظة حضرموت.

وكشف البحسني بأن حضرموت المحافظة الوحيدة المستمرة في دعم ميزانية الدولة من خلال تصدير المشتقات النفطية من الشركات العاملة فيها.

وأشار البحسني إلي المشكلات التي تواجه المواطنيين بحضرموت ومنها الكهرباء، حيث تم بناء محطة غازية.