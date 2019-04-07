وصول عتاد عسكري ضخم يحمل العلم السعودي إلى وادي حضرموت

علم 'الخليج 365' من مصادر خاصة، وصول قوات عسكرية سعودية تحمل علم المملكة، مساء أمس السبت، إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت عبر منفذ الوديعة الحدودي.

وأوضحت مصادر محلية، أن القوة وصلت إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن القوات تضم عربات عسكرية وكاسحات ألغام وآليات متوسطة وثقيلة.

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وقال شهود عيان، إنهم شاهدوا العلم السعودي أعلى الشاحنات التي أقلت القوة إلى سيئون.

ورجحت مصادر أخرى، أن التحالف العربي يعتزم تنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة في الوادي والصحراء.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق وادي وصحراء حضرموت تشهد نشاطاً ملحوظاً للعناصر الإرهابية مستغلة للانفلات الأمني هناك.