مجهولون يختطفون مدير البحث الجنائي بساه حضرموت

أفادت مصادر محلية اختطاف مدير البحث الجنائي في مديرية ساه بوادي حضرموت، صباح اليوم الأحد.

وأفاد شهود عيان ان مسلحين مجهولين يستقلون سيارة هايلوكس اختطفوا مدير البحث الجنائي في مديرية ساه بوادي حضرموت احمد بن جنيد باوزير وهو يتناول وجبة الإفطار بأحد المقاهي الشعبية في المديرية واقتادوه الى جهة غير معلومة.

وتشهد مدن وادي حضرموت انفلاتا امنيا أودى بحياة 4 جنود من كتيبة الحضارم مؤخرا، ودون اي تحرك تذكر من الاجهزة الأمنية ذات العلاقة.