صحة ساحل حضرموت تهنئ المحافظ البحسني على التكريم

هنأ مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ممثلا بالمدير العام للمكتب الدكتور رياض حبور الجريري وكوادر الصحة الإدارية والفنية سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت على منحه تكريم شخصي عالٍ بالقاهرة ضمن كبار الشخصيات العربية والافريقية لعام 2019م من قبل كلية كامبردج البريطانية التي تعد بين الكليات الأقوى في العالم.

واعتبر الدكتور رياض حبور الجريري المدير العام لصحة ساحل حضرموت هذا التكريم الذي حظي به محافظ محافظة حضرموت وسام شرف على صدر الحضارم وحافز للمضي قدما نحو التنمية الشاملة في كل الجوانب في حضرموت.

ورفع الدكتور رياض حبور الجريري نيابة عن الكوادر الصحية التهاني والتبريكات للأخ المحافظ بهذه المناسبة التي تعتبر ميزة فخر واعتزاز لحضرموت على وجه العموم.

حيث يأتي هذا التكريم مع مناسبة عظيمه تشهدها محافظة حضرموت وهي الذكرى الثالثه لتحرير المكلا من العناصر الارهابيه وقد كان اللواء الركن فرج البحسني وزملاءه من القيادات وأفراد الأمن هم من سطر أروع الملاحم في تلك المعركه فهنيئاً لنا افراحنا بالتكريم وذكرى التحرير.