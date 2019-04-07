استشهاد رجل وامرأة بانفجار لغم حوثي في برط العنان غرب الجوف

استشهد رجل وامرأة، أمس السبت، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية برط العنان، شمالي محافظة الجوف.
وقال مصدر محلي، أن لغما ارضيا زرعته المليشيا، في الطريق العام بمنطقة "القعيف" بمديرية برط، تسبب في استشهاد مواطنا، وزوجة أخيه.
وأوضح المصدر أن المواطنان فارقا الحياة على الفور، قبل أن يتمكن الأهالي من إسعافهما.
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