البحسني يلتقي بالقاهرة عدداً من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية والطلاب الحضارم

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني بالقاهرة عدداً من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية وأبنائه الطلاب الحضارم الدارسين في جمهورية مصر العربية بحضور رجل الاعمال الشيخ المهندس عبدالله أحمد بقشان ، الذين ناقش معهم المحافظ أوضاع المحافظة ووضعهم أمام جهود السلطة المحلية لدعم قطاعي التعليم والصحة والخدمات بشكل عام .

وتعرّف المحافظ على سير الدراسات العليا للطلاب الحضارم ، متمنياً لهم التوفيق ، وحاثاً إياهم على مضاعفة الاجتهاد لتشريف أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم وتشريف حضرموت والعودة لخدمتها .