شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية توجه ضربة معلم للمجلس الانتقالي الجنوبي.. وتدخل عسكري سعودي عـــــاجل في هذه المحافظة الجنوبية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر حكومي ان القوات السعودية التي وصلت سيؤون امس ستتولى مهمة تأمين جلسة مرتقبة لمجلس النواب. واوضح المصدر في افادة خاصة لصحيفة عدن الغد ان المجلس سيعقد جلسته في سيؤون خلال الايام القليلة القادمة.

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