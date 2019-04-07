شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معارك عنيفة شرق صنعاء.. اهم مدخل للعاصمة صنعاء على وشك السقوط.. هل دقت ساعة الصفر؟ (مستجدات طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت قوات الجيش الوطني، بمساندة التحالف العربي، عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم، شرق صنعاء، من الحوثيين.

وبحسب موقع الجيش الوطني سبتمبر نت تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، من تحرير واحكام السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

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وقال إن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات الحوثيين القادمة الى مناطق المواجهات.

وقال إن المعارك لا تزال على اشدها وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمات متسارعة فيما تكبد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى اضافة الى تدمير عددا من الاسلحة والاليات القتالية.