شكرا لقرائتكم خبر عن خطر مرعب يقض مضاجع الحوثيين في قلب العاصمة صنعاء وسط استنفار قبلي واسع.. وقيادات حوثية تعلن الاستسلام.. (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تتواصل الحشود القبلية إلى العاصمة صنعاء على خلفية اعدام مشرف حوثي لشيخ قبلي من محافظة عمران.

وقالت مصادر قبلية أن الحوثيين أعلنوا التحكيم وسلموا القبائل المحتشدة من محافظة عمران إلى شمال العاصمة سلموها بنادق تحكيم قبلي".



وأضافت المصادر "أن الحوثيين يعملون على امتصاص غضب القبائل بالتحكيم لكنهم لم يسلموا القاتل ـ المشرف الحوثي ـ ويسعون لتمييع القضية والمماطلة بالتحكيم".

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وعبرت المصادر عن اسفها للحال الذي وصل اليه قبائل اليمن حيث تجتمع وتحتشد بكل هذه الحشود الكبيرة للمطالبة بمشرف حوثي أعدم أحد أبرز المشائخ ورغم ذلك يضحك عليها الحوثي ويحكمها بعدد من البنادق".

وخاطبت مصادر قبائل عمران المحتشدة قائلة :"تقدمون ابنائكم للقتال من اجل ولاية معتوه الكهف ليأتي أصغر مشرف ويهين ويقتل كبار مشائخكم دون أي اعتبار لكم ولتضحياتكم.. لهذا رفض اليمنيين الأحرار هذه العصابة من أجل حماية كرامتهم".