شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق : قرية بالكامل تمارس الدعارة بالوراثة في هذه المنطقة .. (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قد لا تصدق ما كشفته الصحف البريطانية عن البغاء في بعض مناطق الهند، لكن بمعاينة الواقع، أكدت الصحافة الدولية، أنه يوجد منطقة بالهند يجبر فيها الآباء بناتهم على ممارسة الدعارة.

الخوف والرعب ينتشر في كل بيوت السعوديين والمقيمين بعد الكشف عن هذا الأمر الخطير والكارثي على كل العائلات في السعودية (تفاصيل مرعبة) وقالت تقارير، إنه رغم أن عائلات كثيرة في الهند لاتزال تفضل المولود الذكر، لكن يحتفل البعض بولادة أنثى، ولكن الاحتفال كان لهذا السبب.

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وفي قبيلة باكشارا الهندية، يدفع البعض من الأهل بناتهم إلى ممارسة الدعارة وهن ما بين سن 10 و 12 سنة، وهو تقليد متبع فيها منذ قرون.

وعندما تكبر البنت تخلفها في العمل الأخت الأصغر سنا، وهكذا. انتقل هذا التقليد من جيل إلى آخر وأصبح "تقليدا متوارثا ومقبولا"، ويعيش الذكور في تلك العائلات على ما تجنيه الفتيات الصغار من أموال مقابل ممارسة الدعارة. حتى حفلات الزفاف في هذه القبيلة الهندية تجري بطريقة مختلفة، إذ تطلب أسرة العروس مهرا كبيرا لابنتهم يشار اليه بـ "المهر العكسي".

وتسكن قبيلة باكشارا في منطقة نائية فقيرة في الهند، ويقول أكاش تشوهان، منسق إحدى المنظمات المحلية غير الربحية: "تصل نسبة البنات الصغيرات دون السن القانونية اللواتي تمارسن الدعارة إلى نحو الثلث". وينتشر سكان هذه القبيلة، وهم من القبائل الرحل، في ثلاث مناطق في ولاية ماديا براديش وسط الهند، وهم غالبا ما يعيشون في مناطق ريفية على جانبي الطرق السريعة حيث يتوقف سائقو عربات النقل الثقيلة للراحة.