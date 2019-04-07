شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور ...اليمنيون يغزون اسواق القاهرة ويبيعون القات بملايين الجنيهات ويصبحون اثرياء بسبب كثرة الموالعة ...ولكن النتيجة كانت كارثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت السلطات الأمنية في مصر، السبت، تهريب شحنة مخدرات عبر ميناء القاهرة الجوي، تحتوي على مخدر ”القات“ بكمية تصل إلى 295 كيلو غرامًا، وقدرت قيمة المضبوطات بـ1.5 مليون جنيه، أو ما يعادل 86 ألف دولار. وبدأت الواقعة بورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد باعتزام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، ولهما محل إقامة داخل القاهرة، بجلب شحنة كبيرة من مخدر ”القات“ من إحدى الدول الأجنبية، داخل طرود بريدية بأسماء وهمية ومزورة للحيلولة دون ضبطهما عبر ميناء القاهرة الجوي، لترويجها داخل البلاد. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والسلطات الجمركية، فقد تم ضبط عدد 21 طردًا بداخلها كمية كبيرة من مخدر القات بوزن 295 كيلو غرامًا، وأمكن ضبط المتهمين المشار إليهما في كمين أُعد لهما. واعترف المتهمان بجلب وتهريب المواد المخدرة، لترويجها على عملائهما داخل البلاد، إلى جانب ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة

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