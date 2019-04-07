شكرا لقرائتكم خبر عن قوات العمالقة ترعب الحوثي وتبث فيديو مماثل لأفلام الاكشن الامريكية أثناء تنفيذها عملية نوعية ليله انتهت باقتحام مواقع استراتيجية وكبدت الحوثي خسائر فادحة .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني والمقاومة في مريس عملية ليلية وقامت بإقتحام حصن شداد الإستراتيجي شمال مريس حيث خاضت اشتباكات عنيفة تكبدت فيها المليشيات خسائر فادحة وتمكنت القوات من تحرير الحصن والجبال المجاورة. هذا وكانت قوات ألوية العمالقة قد قامت بتعزيز جبهة مريس وبدأت عملياتها يوم امس الجمعة وخاضت اشرس معركة في جبهة مريس تكبدت فيها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والارواح. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر قوات العمالقة ترعب الحوثي وتبث فيديو مماثل لأفلام الاكشن الامريكية أثناء تنفيذها عملية نوعية ليله انتهت باقتحام مواقع استراتيجية وكبدت الحوثي خسائر فادحة .. شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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