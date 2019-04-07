شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مفاجئة وصول قوات عسكرية ضخمة لدولة خارجية الى وسط محافظة حضرموت وتسريبات تكشف مهمتها القادمة (صور حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت قوة عسكرية سعودية كبيرة تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية إلى مقر المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون.

وأفاد شهود عيان أن قوة مكونة من عربات لنقل الجند ومدرعات وصواريخ دخلت إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بوسط مدينة سيئون.

وكشفت تسريبات إعلامية ان الاحزاب السياسية اتفقت على انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون عاصمة وادي وصحراء حضرمون خلال الايام القادمة".

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