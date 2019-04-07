شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة طارق صالح تفاجئ الجميع بعملية جديدة وغير مسبوقة قبل قليل بالعاصمة صنعاء "صيد من العيار الثقيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
قالت مصادر في المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح ان مقاومة صنعاء التي تتكون من افراد حراس الجمهورية والمتواجدين في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء ـ نفذت مساء اليوم السبت عملية نوعية بالعاصمة استهدفت قيادي حوثي بارز.
وأوضحت المصادر "انه تم اغتيال احد قيادات جماعة الحوثي مساء اليوم السبت في حي الجراف شمال العاصمة".
وأضافت "أن افراد من مقاومة صنعاء نفذوا عملية اغتيال ناجحة استهدفت قيادي حوثي بارز يدعى (ابو مران) مشرف الميليشيات الانقلابيه في جبهة نهم شرق العاصمة"، مشيرة إلى انه تم إطلاق وابل من الرصاص على سيارة المشرف ابو مران اثناء خروجه من أحد مقرات المليشيات في حي الجراف واردوه قتيلاً على الفور".
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