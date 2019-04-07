إحباط محاولة تسلل للميليشيات جنوب الحديدة

نفذت بقايا جيوب المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، محاولة تسلل فاشلة على منطقة الجاح جنوب الحديدة، مستخدمة مختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة، وردتها قوات المقاومة المشتركة على أعقابها.

جاءت المحاولة الأخيرة بعد رصد تجمعات، نهار السبت، لبقايا عناصر المليشيات باتجاه الجاح منذ الصباح، وفقاً لمصدر عسكري في المقاومة الوطنية.

وعند الظهر أطلقت المليشيات نيراناً كثيفة صوب قرى المرازيق ومزارع الجاح.

واستخدمت المليشيات الأسلحة الرشاشة والمتوسطة والقناصة لاستهداف الأحياء السكنية في المناطق المحررة وقوات المقاومة المشتركة في الأحياء الشرقية وشارع صنعاء داخل مدينة الحديدة.

كما قصفت بالهاونات صالة الاجتماعات الخاصة بلقاءات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المناطق المحررة بالأحياء الشرقية داخل مدينة الحديدة.