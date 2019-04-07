محمد العرب يوجه رسالة لأهالي اليمن

وجه مراسل فضائية سكاي نيوز في اليمن، محمد العرب، رسالة إلى الشعب اليمني. وكتب العرب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر،: "المرء يُبتلى على قدر شموخه ورفعته". وأضاف: "يا أهل اليمن.. الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة، والمرء يُبتلى على قدر شموخه ورفعته". واختتم تغريدته مؤكدا: "النصر قريب وموعدهم الصبح".

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