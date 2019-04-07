يتشر "الخليج 365" مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد 7 أبريل. -رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 07:00 صباحا. -رقم الرحله 608. Advertisements خط الرحله : عدن القاهره. الاقلاع : 15:00 عصرا. الوصول : 17:30 مساء. -رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون القاهره. الاقلاع : 07:00 صباحا. الوصول : 09:45 صباحا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.