تفاصيل زيارة رئيس انتقالي الضالع للخطوط الأمامية بجبهة مريس

زار رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع العميد عبد الله مهدي سعيد، الخطوط الأمامية في جبهة مريس.

وأشاد سعيد خلال الزيارة، بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والحزام الأمني وألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية، في سبيل الدفاع عن الوطن واستكمال معركة تحريره من المليشيات الحوثية.

وخاطب رئيس انتقالي الضالع المقاتلين المرابطين في الجبهة بالقول:" إنه لشرف كبير لنا أن نكون بينكم، وأنتم الأمل بعد الله للتخلص من المليشيا الإجرامية التي جرعت شعبنا الويلات، وأنتم اليد الضاربة التي تدافع عن كرامة الشعب وعروبته".

وأكد سعيد أن مليشيا الحوثي الانقلابية في مريس والعود ، تعيش أسوأ مراحلها، وأن نهايتها باتت وشيكة، مثمنا الدعم الذي تقدمه دول تحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لأبطال الحزام الأمني والجيش والعمالقة والمقاومة الجنوبية، في مختلف جبهات القتال.

بدورهم أعرب المشايخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين في مريس عن شكرهم وتقديرهم للعميد عبد الله مهدي سعيد، على هذه الزيارة والروح الوطنية العالية التي يتمتع بها ورفع المعنويات عند المقاتلين في الجبهات.