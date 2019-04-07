تراجع الذهب باليمن اليوم الأحد.. تعرف على الأسعار

واصلت أسعار عيارات الذهب المتداولة في تعاملات السوق اليمني، تراجعها، اليوم الأحد، متأثرة من أسعار صرف العملات. وقال متعاملون بأن الأسعار شهدت تراجعاً في سعر عيار 21 والجنيه الذهب الأكثر انتشاراً في اليمن. الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني عيار 24 بيع 23,000شراء 22,000 عيار 21 بيع 20,000 شراء 18,500 Advertisements عيار 18 بيع 16,500 شراء 15,800 الجنيه الذهب بيع 153,500شراء 148,500 البحريني 21 بيع 21,000 شراء 18,500 التركي 21 بيع 21,000شراء 18,500

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