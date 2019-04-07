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تراجع الذهب باليمن اليوم الأحد.. تعرف على الأسعار

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واصلت أسعار عيارات الذهب المتداولة في تعاملات السوق اليمني، تراجعها، اليوم الأحد، متأثرة من أسعار صرف العملات.

وقال متعاملون بأن الأسعار شهدت تراجعاً في سعر عيار 21 والجنيه الذهب الأكثر انتشاراً في اليمن.

الوحدة                  سعر الذهب بالريال اليمني

عيار 24              بيع 23,000شراء 22,000

عيار 21              بيع 20,000 شراء 18,500

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عيار 18              بيع 16,500 شراء 15,800

الجنيه الذهب          بيع 153,500شراء 148,500

البحريني 21         بيع 21,000 شراء 18,500

التركي 21            بيع 21,000شراء 18,500

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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