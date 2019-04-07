تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الأحد

ينشر "الخليج 365" سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الأحد 7 أبريل
|
العملة
|
سعر البيع
|
سعر الشراء
|
الدولار الأمريكي`
|
498
|
508
|
الريال السعودي
|
132
|
134
|
الدرهم الإماراتي
|
133
|
135
|
اليورو الأوروبي
|
597
|
614
|
الجنيه الاسترليني
|
660
|
690
|
الدولار الكندي
|
310
|
325
|
جنيه مصري
|
25
|
29
|
الريال القطري
|
145
|
150
|
الدينار الكويتي
|
1743
|
1793
|
الريال العماني
|
1270
|
1310
|
الدينار الأردني
|
754
|
765
|
الدينار البحريني
|
1404
|
1444
|
الرنجت الماليزي
|
123
|
138
|
رمبي صيني
|
61
|
64
|
دينار جزائري
|
4
|
7
|
دينار ليبي
|
345
|
360
|
الليرة التركي
|
91
|
96
|
روبية هندي
|
5
|
7
|
بير أثيوبي
|
15
|
17
|
فرنك سويسري
|
426
|
441
|
دولار أسترالي
|
594
|
612
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